«Лестер» на выезде взял реванш у «Фулхэма» за поражение в матче первого круга

В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» состоялся матч 22-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Лестер Сити». Встреча завершилась победой «лис» со счётом 2:0.
На 17-й минуте полузащитник гостей Джеймс Мэддисон с правого фланга вырезал подачу в штрафную, где нападающий Келечи Ихеаначо опередил защитника и головой послал мяч в сетку ворот «Фулхэма».
Ещё до перерыва, на 44-й минуте, «лисы» увеличили преимущество — всё тот же Джеймс Мэддисон в чужой штрафной собрал на себя двух защитников и отдал передачу на Джеймса Джастина, который обыграл голкипера и поразил уже пустые ворота.
Таким образом, подопечные Брендана Роджерса взяли реванш у «Фулхэма» за поражение в матче первого круга (1:2).
«Лестер», сыграв 22 матча, набрал 42 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дачники» (14) — на 18-м месте. У подопечных Скотта Паркера один матч в запасе.
- 3 февраля 2021
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