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«Лестер» на выезде взял реванш у «Фулхэма» за поражение в матче первого круга

«Лестер» на выезде взял реванш у «Фулхэма» за поражение в матче первого круга
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» состоялся матч 22-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Лестер Сити». Встреча завершилась победой «лис» со счётом 2:0.

На 17-й минуте полузащитник гостей Джеймс Мэддисон с правого фланга вырезал подачу в штрафную, где нападающий Келечи Ихеаначо опередил защитника и головой послал мяч в сетку ворот «Фулхэма».

Видео гола Келечи Ихеаначо

Ещё до перерыва, на 44-й минуте, «лисы» увеличили преимущество — всё тот же Джеймс Мэддисон в чужой штрафной собрал на себя двух защитников и отдал передачу на Джеймса Джастина, который обыграл голкипера и поразил уже пустые ворота.

Видео гола Джеймса Джастина

Таким образом, подопечные Брендана Роджерса взяли реванш у «Фулхэма» за поражение в матче первого круга (1:2).

«Лестер», сыграв 22 матча, набрал 42 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дачники» (14) — на 18-м месте. У подопечных Скотта Паркера один матч в запасе.

Англия - Премьер-лига. 22-й тур
03 февраля 2021, среда. 21:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 2
Лестер Сити
Лестер
0:1 Ихеаначо – 17'   0:2 Джастин – 44'
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