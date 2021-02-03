Головин — в запасе «Монако» на матч Лиги 1 с «Ниццей»
Стали известны стартовые составы «Монако» и «Ниццы» на матч 23-го тура французской Лиги 1. Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Фонвьее. Начало встречи — в 23:00 мск.
«Монако»: Леком, Энрике, Бадьяшиль, Марипан, Сидибе, Диоп, Чуаэми, Фофана, Диатта, Бен-Йеддер, Фолланд.
«Ницца»: Бенитес, Лотомба, Тодибо, Салиба, Камара, Шнейдерлен, Лис-Мелу, Клод Морис, Гуири, Ндой, Дольберг.
В 22 встречах «Монако» набрал 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Ницца» (26) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Лилль» (48).
Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера футболиста составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет.
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