Карпин: уйдёт ли Норманн зимой? Не хочу продавать часы, но, если предложат 10 млн, отдам

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал возможный уход полузащитника Матиаса Норманна из ростовской команды.
«Давайте так, не хочу продавать свои часы ни за что в жизни. Но, если мне предложат 10 млн, я их продам. Тут примерно то же самое. Если будет предложение, которое устроит клуб, продадим, почему нет. Мы уже доказали, что ни за кого не держимся двумя руками и тремя ногами, если есть предложения, которые нас устраивают. Не меня конкретно, а клуб. Будет решать президент. Я не буду вставлять палки в колеса. Клубу это нужно, да и любой игрок хочет развиваться и расти. Пока таких предложений нет. Больше разговоры и слухи. Какой-то журналист залепил, что кто-то кого-то хочет. Это именно слухи», — приводит слова Карпина сайт телеканала «Матч ТВ».
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