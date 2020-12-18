Матиас Норманн хочет покинуть «Ростов» зимой. Им интересуются 4 клуба РПЛ и 3 — АПЛ
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн планирует покинуть «Ростов» в январе.
Как сообщает VG, хавбеком интересуются четыре клуба Российской Премьер-Лиги и три — английской Премьер-лиги. ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» проявляют предметный интерес к норвежцу. Из-за рубежа за Норманном следят «Бёрнли», «Саутгемптон» и «Фулхэм». Отмечается, что ростовчане не планируют продавать Матиаса дешевле, чем € 17,5 млн, так как полузащитник является золотым активом клуба.
В сезоне-2020/2021 Норманн в 13 матчах (все — в основе) в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. До перехода в «Ростов» в 2018 году норвежский футболист выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион».
У полузащитника «Ростова» Норманна подозрение на травму задней поверхности бедра
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