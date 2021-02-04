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«Зенит» разгромил «Арарат», Малком оформил дубль

«Зенит» разгромил «Арарат», Малком оформил дубль
Футбол / РПЛ 0
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«Зенит» разгромил клуб «Арарат-Армения» в товарищеском матче, который проходил на стадионе «Над Аль-Шеба» в ОАЭ. Встреча завершилась со счётом 4:0.

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник Алексей Сутормин, который уверенно реализовал пенальти. На 67-й минуте преимущество укрепил нападающий Малком, а на 71-й минуте бразильский форвард оформил дубль и довёл дело до разгрома. На 81-й минуте окончательный счёт установил полузащитник Вендел.

Напомним, 15 января «Зенит» отправился в Дубай на первый в 2021 году сбор клуба. Артём Дзюба и Андрей Лунёв не полетели с командой из-за положительных тестов на коронавирус. «Зенит» тренировался в Дубае до 27 января, а после небольшой паузы проводит там же второй сбор, который продлится до 12 февраля.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» является лидером в турнирной таблице, набрав в 19 турах 41 очко.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
04 февраля 2021, четверг. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 0
Арарат-Армения
Ереван, Армения
1:0 Сутормин – 30' (пен)   2:0 Малком – 67'   3:0 Малком – 71'   4:0 Вендел – 81'
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