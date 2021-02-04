Президент «Урала»: почему другие клубы должны помогать «Тамбову»?

Президент «Урала» Григорий Иванов не остался в стороне от ситуации с «Тамбовом» и высказал по этому поводу своё мнение. Функционер заявил, что не понимает, почему другие клубы РПЛ должны вытягивать «Тамбов» из проблем.

«Не понимаю, почему другие клубы должны помогать «Тамбову». Давайте завтра ещё один такой клуб появится, тоже поможем, «Анжи» в своё время деньги наперёд давали, чтобы они доиграли сезон. Конечно, жалко «Тамбов», что оказался в такой трудной ситуации. Получается, что всем жалко, кроме губернатора. Должен быть спортивный принцип. Не дай бог, чтобы «Урал» оказался в такой ситуации, но у каждого клуба свои задачи. Это же не мы допустили «Тамбов». И в честь чего мы должны помогать? У меня у самого не очень хорошо с деньгами, но я же не прошу никого помочь, мы ищем их, стараемся», — приводит слова Иванова «Р-Спорт».