РПЛ опубликовала заявление по ситуации с «Тамбовом»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала заявление по ситуации с «Тамбовом», который оказался в трудном финансовом положении.
«Лига окажет содействие клубу, попавшему в сложную финансовую ситуацию. По завершении общего собрания РПЛ состоялось предметное обсуждение тяжёлой финансовой ситуации, в которую попал «Тамбов». На встрече была изучена дорожная карта по выводу тамбовского клуба из кризиса. В заседании по телефонной связи принял участие губернатор Тамбовской области Александр Никитин.
Комплекс мер, намеченный на собрании, должен помочь «Тамбову» с выплатой долгов и, с точки зрения участников процесса, позволит команде продолжить выступление в розыгрыше РПЛ сезона-2020/2021. После собрания президент лиги Сергей Прядкин и член правления Рустем Сайманов ответили на вопросы СМИ и сообщили, что в ближайшее время клубы РПЛ проведут ещё одно собрание, посвящённое антикризисному плану», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.
- 4 февраля 2021
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