В товарищеском матче «Краснодара» и «Ростова» произошла потасовка между игроками

В товарищеском матче «Краснодара» и «Ростова» произошла потасовка между игроками.

Так, на 45-й минуте встречи Тони де Вильена остался недоволен отбором мяча в исполнении Романа Тугарева и дал тому «подзатыльник». За партнёра вступился полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян. Далее конфликт стал приобретать всё более массовый характер. Активное участие в нём принимали Роман Ерёменко, Давид Тошевски, Игорь Смольников и Магомед-Шапи Сулейманов.

До полноценной драки дело не дошло, футболисты разошлись после ряда толчков и столкновений лбами. Арбитр матча наградил жёлтыми карточками Вильену и Байрамяна, которые активнее остальных развивали конфликт.

Напомним, «Краснодар» и «Ростов» встретились на тренировочных сборах в Марбелье (Испания).