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Кокорин включён в заявку «Фиорентины» на матч с «Интером»

Кокорин включён в заявку «Фиорентины» на матч с «Интером»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин включён в заявку команды на матч 21-го тура Серии А с «Интером».

Российский футболист вошёл в число 22 игроков, которые могут сыграть с миланской командой.

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли ранее прокомментировал состояние нападающего Александра Кокорина, отметив, что форварду нужно три недели на адаптацию.

Матч 21-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» — «Интер» состоится завтра, 5 февраля, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр будет выступать за «фиалок» под 91-м номером.

Пранделли: «Фиорентина» знала, что Кокорину нужно три недели на адаптацию
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