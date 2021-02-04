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Сольдадо назвал Кумана «клоуном» во время празднования тренером голов «Барселоны»

Сольдадо назвал Кумана «клоуном» во время празднования тренером голов «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Гранады» Роберто Сольдадо во время матча с «Барселоной» возмутился поведением главного тренера каталонцев Рональда Кумана, когда тот праздновал голы, забитые в дополнительное время, сообщает Marca.

«Он идиот, он идиот», — повторял Сольдадо, глядя на празднование Кумана.«Ты клоун, тебе не хватает скромности», — добавил испанский форвард.

В матче 1/4 финала Кубка Испании «Гранада» уступила «Барселоне». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:3. «Барселона», уступая со счётом 0:2, сравняла счёт на последних минутах добавленного времени, а также забила три гола в дополнительное время. Каталонская команда вышла в полуфинал Кубка Испании, а «Гранада» завершила участие в турнире.

«Барселона» отыгралась с 0:2 и вырвала победу в четвертьфинале Кубка Испании с «Гранадой»
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