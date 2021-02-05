Тьяго Силва получил травму в первом тайме матча с «Тоттенхэмом»

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» проходит центральный матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси». После первого тайма, счёт — 1:0 в пользу синих.



На 33-й минуте защитник гостей Тьяго Силва в безобидной ситуации получил травму. Бразилец в падении выбивал мяч в аут и, по всей видимости, потянул мышцу. На поле появился медицинский персонал «аристократов», но Силва не смог продолжить матч. Вместо 36-летнего защитника на поле вышел Андреас Кристенсен.



Подопечные Жозе Моуринью в 20 матчах набрали 33 очка и занимают 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (33) — на 8-м месте, но у «шпор» один матч в запасе. Лидером турнира является «Манчестер Сити» (47).