Пелле вернулся из Китая и подпишет контракт с «Пармой»

Итальянский нападающий Грациано Пелле вернётся в Серию А, где будет выступать за «Парму». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
35-летний футболист вчера, 4 февраля, прибыл в Милан из Китая, где выступал за «Шаньдун Лунэн». По информации источника, экс-форвард сборной Италии подпишет контракт с «Пармой».
Пелле выступал в китайской команде с 2016 года, забил 63 гола и отдал 24 передачи в 133 матчах. В Европе нападающий играл за «Лечче», «Катанию», «Кротоне», «Чезену», «АЗ Алкмар», «Парму», «Сампдорию», «Фейеноорд» и «Саутгемптон».
В январе сообщалось, что за футболиста поборются миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Также было известно об интересе к игроку со стороны клубов английской Премьер-лиги и ОАЭ.
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