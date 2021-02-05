Леонид Слуцкий: татарская кухня плохо сказывается на моём весе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об общении и татарской кухне.



«К сожалению, моя семья находится в Москве. Сын в таком возрасте, что его уже нельзя срывать с учёбы. Но он часто приезжает ко мне в Казань, даже с друзьями. Они тоже находили себе кучу моментов для интересного времяпровождения. В целом я не страдаю от отсутствия общения ни в какой степени. Интересно, что если в Москве зовут в рестораны, то в Казани — домой. Это, конечно, плохо сказывается на моём лишнем весе, потому что татарская кухня хоть и безумно вкусная, но не очень полезная», — цитирует Слуцкого «Бизнес Online».



Казанский «Рубин» в 19 встречах набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

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