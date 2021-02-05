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Вратарь «Аякса» дисквалифицирован на год за допинг. Он по ошибке принял лекарство жены

Вратарь «Аякса» дисквалифицирован на год за допинг. Он по ошибке принял лекарство жены
Футбол / Прочие турниры 0
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«Аякс» в ближайшие месяцы не сможет рассчитывать на своего основного вратаря Андре Онану.

Как сообщает пресс-служба клуба, 24-летний футболист был пойман на допинге. 30 октября прошлого года в команде провели внеочередную проверку, по итогам которой в допинг-пробе Андре был обнаружен фуросемид. УЕФА принял решение дисквалифицировать Онану на 12 месяцев. Отмечается, что санкции распространяются на все турниры, в том числе сборных.

В заявлении амстердамского клуба утверждается, что запрещённый препарат попал в организм Онаны случайно — он по ошибке принял лекарство жены.

«Аякс» и Онана попытаются оспорить решение УЕФА. В ближайшее время они подадут апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Онана выступает за «Аякс» с 2015 года. В нынешнем сезоне камерунский голкипер провёл 20 матчей в чемпионате Нидерландов и пропустил 15 мячей.

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