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Дубль Камано помог «Локомотиву» разгромить «Эстерсунд»

Дубль Камано помог «Локомотиву» разгромить «Эстерсунд»
Футбол / РПЛ 0

Московский «Локомотив» принимал шведский «Эстерсунд» в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе футбольного центра Марбельи (Испания) и завершился крупной победой номинальных хозяев со счётом 4:0.

Счёт был открыт на 25-й минуте, гол забил гвинейский нападающий красно-зелёных Франсуа Камано с передачи Рифата Жемалетдинова. Уже через две минуты Камано оформил дубль, на этот раз ассистентом выступил Владислав Игнатьев. На 36-й минуте Жемалетдинов довёл счёт до разгромного, голевую передачу отдал Мацей Рыбусь. На 43-й минуте последний гол в матче забил Антонио Эдер.

Стоит отметить, что на 49-й минуте защитник «Эстерсунда» Исак Ссеванкамбо не забил пенальти, а главный тренер «Локомотива» Марко Николич провёл всего две замены.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
05 февраля 2021, пятница. 16:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
Эстерсунд
Эстерсунд, Швеция
1:0 Камано – 25'   2:0 Камано – 27'   3:0 Жемалетдинов – 36'   4:0 Эдер – 43'
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