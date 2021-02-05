Дубль Камано помог «Локомотиву» разгромить «Эстерсунд»

Московский «Локомотив» принимал шведский «Эстерсунд» в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе футбольного центра Марбельи (Испания) и завершился крупной победой номинальных хозяев со счётом 4:0.

Счёт был открыт на 25-й минуте, гол забил гвинейский нападающий красно-зелёных Франсуа Камано с передачи Рифата Жемалетдинова. Уже через две минуты Камано оформил дубль, на этот раз ассистентом выступил Владислав Игнатьев. На 36-й минуте Жемалетдинов довёл счёт до разгромного, голевую передачу отдал Мацей Рыбусь. На 43-й минуте последний гол в матче забил Антонио Эдер.

Стоит отметить, что на 49-й минуте защитник «Эстерсунда» Исак Ссеванкамбо не забил пенальти, а главный тренер «Локомотива» Марко Николич провёл всего две замены.