«Ротор» одержал вторую победу на сборах, обыграв софийскую «Славию»

Волгоградский «Ротор» принимал софийскую «Славию» в контрольном матче. Встреча проходила в Белеке (Турция) и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 20-й минуте встречи. «Ротор» получил право на пенальти, который успешно реализовал полузащитник Олег Алейник. Через пять минут «Славия» смогла сравнять счёт усилиями нападающего Радослава Кирилова. На 39-й минуте волгоградцы снова вышли вперёд, автором гола стал форвард Илья Кожухарь, голевой пас отдал хавбек Сергей Серченков. Точку в матче поставил нападающий Андрес Понсе — 3:1.

«Ротор» проведёт на сборах в Турции ещё две контрольные встречи: с черногорской «Будучностью» (6 февраля) и ташкентским «Локомотивом» (10 февраля). Сбор закончится 11 февраля.