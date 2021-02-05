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«Ротор» одержал вторую победу на сборах, обыграв софийскую «Славию»

«Ротор» одержал вторую победу на сборах, обыграв софийскую «Славию»
Футбол / РПЛ 0

Волгоградский «Ротор» принимал софийскую «Славию» в контрольном матче. Встреча проходила в Белеке (Турция) и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 20-й минуте встречи. «Ротор» получил право на пенальти, который успешно реализовал полузащитник Олег Алейник. Через пять минут «Славия» смогла сравнять счёт усилиями нападающего Радослава Кирилова. На 39-й минуте волгоградцы снова вышли вперёд, автором гола стал форвард Илья Кожухарь, голевой пас отдал хавбек Сергей Серченков. Точку в матче поставил нападающий Андрес Понсе — 3:1.

«Ротор» проведёт на сборах в Турции ещё две контрольные встречи: с черногорской «Будучностью» (6 февраля) и ташкентским «Локомотивом» (10 февраля). Сбор закончится 11 февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
05 февраля 2021, пятница. 16:00 МСК
Ротор
Волгоград, Россия
Окончен
3 : 1
Славия С
София, Болгария
1:0 Алейник – 20' (пен)   1:1 Кирилов – 25'   2:1 Кожухарь – 39'   3:1 Понсе – 48'
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