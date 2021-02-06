В правительстве Испании признались, что шокированы суммой контракта Месси в «Барселоне»

Министр культуры и спорта Испании Хосе Мануэль Урибес высказался о ситуации с утечкой информации по контракту 33-летнего капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
«Сумма контракта Месси? Это правда, что эти непомерные вещи шокируют. Зарплаты в мире футбола имеют давнюю историю, и не только в Испании, но и во всём мире, хотя сейчас это более заметно в ситуации кризиса, когда людям приходится нелегко.
Это немного определяет нас как общество. Мы хотим думать, что наука должна хорошо оплачиваться, как и футбол, но это правда, что эти непомерные цены очень шокируют.
Ограничение зарплат? Это зависит не от меня. Мы живём в капиталистическом, открытом, рыночном обществе. Но мне кажется, что с моральной точки зрения...» — цитирует Урибеса BeSoccer.
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако всё же решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
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