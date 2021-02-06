«Он не готов физически». Шалимов – о дебюте Кокорина за «Фиорентину» в матче с «Интером»

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился мнением о дебюте 29-летнего российского нападающего Александра Кокорина за «Фиорентину» в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Интером» (0:2).

«На самом деле впечатлений никаких. Бывают разные ситуации, когда ты выпускаешь игрока и ждёшь от него чего-то. «Фиорентина» в таком положении, что, скорее всего, не будет такого, что Кокорин выйдет на поле на позитиве при положительном счете.

Я ничего не увидел. Я без эмоций по его игре. Ему нужно восстанавливаться. Сегодня его бросили в топку. Важно, чтобы по этой игре журналисты не делали выводы, что он никакой. Скорее всего, он попадет под критику прессы. Моё мнение — он совсем не готов физически. Ему дали поиграть, он раза три коснулся мяча.

Роналду исполнилось 36 лет. Он как литой. Если Промес снимет майку, то увидим, что там нет ни капли жира. Если Кокорин снимет майку… Он рыхловатый спортсмен. Думаю, Кокорину месяц нужен. Это и диета, и индивидуальные занятия, и работа в команде, чтобы привести себя полностью в порядок. Думаю, он предрасположен к лишнему весу», — цитирует Шалимова официальный сайт Матч-ТВ.