Пранделли: «Интер» заслужил эту победу, а «Фиорентина» должна думать о спасении

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли подвёл итоги домашней встречи 21-го тура чемпионата Италии с «Интером» (0:2).
«У «Фиорентины» была хорошая реакция на первый гол, но после второго мы слишком сильно раскрылись. Но мы должны признать силу команды, у которой есть техника, физическая мощь и глубина состава. «Интер» заслужил победу в этом матче.
Сейчас всё зависит от нас. Если мы осознаем свои возможности, мы сможем проводить хорошие матчи. Но это странный, буквально особенный чемпионат, где вы в любую минуту должны быть готовы к изменениям.
Команда рождена определённым образом, и исправить это непросто. Теперь надо поскорее забыть об этой игре и подумать о следующем сопернике. «Фиорентина» должна думать о спасении, конец», — цитирует Пранделли Football Italia.
«Интер», набрав 47 очков, поднялся на первое место в таблице Серии А. «Фиорентина» (22) — на 12-м месте.
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