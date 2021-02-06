Пранделли: «Интер» заслужил эту победу, а «Фиорентина» должна думать о спасении

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли подвёл итоги домашней встречи 21-го тура чемпионата Италии с «Интером» (0:2).

«У «Фиорентины» была хорошая реакция на первый гол, но после второго мы слишком сильно раскрылись. Но мы должны признать силу команды, у которой есть техника, физическая мощь и глубина состава. «Интер» заслужил победу в этом матче.

Сейчас всё зависит от нас. Если мы осознаем свои возможности, мы сможем проводить хорошие матчи. Но это странный, буквально особенный чемпионат, где вы в любую минуту должны быть готовы к изменениям.

Команда рождена определённым образом, и исправить это непросто. Теперь надо поскорее забыть об этой игре и подумать о следующем сопернике. «Фиорентина» должна думать о спасении, конец», — цитирует Пранделли Football Italia.

«Интер», набрав 47 очков, поднялся на первое место в таблице Серии А. «Фиорентина» (22) — на 12-м месте.