«Рыцарь». Кокорин стал вторым российским футболистом, дебютировавшим за «Фиорентину»

29-летний российский футболист Александр Кокорин вошёл в историю «Фиорентины», дебютировав за клуб в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Интером» (0:2). Об этом сообщает Opta Paolo в «Твиттере».



Как отмечает источник, Кокорин стал вторым футболистом из России, который дебютировал за «Фиорентину» в эпоху введения 3-очковой системы в чемпионате Италии, то есть с сезона-1994/1995. Напомним, что первым российским игроком был Андрей Канчельскис, перешедший в «Фиорентину» из «Эвертона» зимой 1997 года за € 8 млн. Спустя полтора года он был продан в «Рейнджерс» за € 5,5 млн.



В 28 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах Канчельскис отметился двумя забитыми мячами.

«Рыцарь», — гласит подпись Opta к данному статистическому факту.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.