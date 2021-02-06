Алексей Миранчук признан игроком месяца в «Аталанте»

Российский полузащитник Алексей Миранчук был признан лучшим футболистом января в «Аталанте», сообщает пресс-служба «Аталанты» на своей странице в «Твиттере».



В голосовании Миранчук, набравший 84,2% голосов, опередил защитника Кристиана Ромеро (15,8%).



В январе Миранчук принял участие в 6 матчах итальянской Серии А, и ещё в одной встрече остался на скамейке запасных. Миранчук также принял участие в матчах 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» (3:1) и 1/4 финала турнира с «Лацио» (3:2), и в каждой из них забил по одному голу. Всего в нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 11 матчах чемпионата Италии и забил 1 гол.



«Аталанта» в 20 встречах набрала 36 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является миланский «Интер» (47).