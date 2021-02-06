Спортивный директор «Лацио» подвергся нападению собаки

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре подвергся нападению собаки, сообщает Football Italia.



По информации источника, инцидент произошёл в районе Ольгиата в Риме, где живёт функционер. Таре выгуливал двух своих пуделей на поводке, когда из сада выбежал питбуль и напал на них. Один из пуделей был убит, другой ранен. Таре получил небольшую травму, пытаясь защитить своих питомцев.



Ранее стало известно, что защитник Романо Флориани Муссолини, правнук диктатора Бенито Муссолини, присоединился к молодёжной команде «Лацио». 18-летний Муссолини может дебютировать в Примавере уже весной.



Римский «Лацио» в 20 встречах набрал 37 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является миланский «Интер» (47).

Правнук Муссолини стал игроком молодёжки «Лацио»