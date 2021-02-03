Правнук Муссолини стал игроком молодёжки «Лацио»

Защитник Романо Флориани Муссолини присоединился к молодёжной команде «Лацио», сообщает Corriere dello Sport.

18-летний Муссолини может дебютировать в Примавере уже весной. Защитник выступал за «Лацио» U18, и после наступления совершеннолетия его решили поднять в молодёжку.

Романо Флориани — сын Мауро Флориани и Алессандры Муссолини, внучки фашистского диктатора Бенито Муссолини. Кроме того, тётей матери молодого футболиста является знаменитая актриса Софи Лорен.

Бенито Муссолини — лидер Национальной фашистской партии Италии, возглавлявший Италию как премьер-министр в 1922-1943 годах. После 1936 года его официальным титулом стал «Его Превосходительство Бенито Муссолини, глава правительства, Дуче фашизма и основатель империи». После свержения в 1943-1945 годах возглавлял марионеточную Итальянскую социальную республику, контролировавшую при поддержке немцев часть территории Италии. Считается, что Муссолини болел за римский «Лацио».