Каррагер: думаю, «Ливерпуль» даст «Манчестер Сити» очень хороший бой

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о предстоящей встрече 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».
«Сегодняшний «Ливерпуль» — это не та команда, которую мы видели в предыдущие пару лет, но в воскресенье будет не тот футбол, что мы увидели в предыдущем туре с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1). Я ожидаю, что Алисон вернётся в состав, а Фабиньо сможет сыграть в центре обороны. Может быть, новый защитник Озан Кабак выйдет на поле, а Джордан Хендерсон будет действовать на привычной для себя позиции в полузащите. Думаю, что и Садио Мане появится на поле.
Если всё сложится именно так, то у «Ливерпуля» вернётся почти половина команды, состав станет сильнее. Думаю, «Ливерпуль» даст «Манчестер Сити» очень хороший бой. Давайте не будем забывать, что без Серхио Агуэро или Кевина Де Брёйне «горожане» – это совсем другая команда. В этом сезоне они только и делают, что проводят матчи без пропущённых мячей.
«Ливерпулю» сложно забивать командам оборонительного типа, но я бы не стал относить «Сити» к их числу. «Манчестер Сити» – это не оборонительная команда, они просто очень хорошо защищаются. Это большая разница. Они будут атаковать и искать возможность забить, так что нас ждёт очень хороший матч. «Ливерпуль» был неплох в матчах с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии, с «Вест Хэм Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» в чемпионате. В этих матчах ответственность за выход из обороны в атаку лежала на их соперниках.
Думаю, подопечные Гвардиолы будет играть на победу, так что встреча получится очень интересной. У «Ливерпуля» всё ещё есть шансы на итоговую победу, несмотря на сложные матчи и слабые результаты в последнее время, и Хосеп Гвардиола знает это», – приводит слова Каррагера Sky Sports.
Центральный матч 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 7 февраля. Начало – в 19:30 мск.
- 6 февраля 2021
-
16:18
-
16:16
-
16:14
-
16:07
-
15:56
-
15:54
-
15:53
-
15:37
-
15:35
-
15:14
-
15:00
-
14:52
-
14:34
-
14:22
-
14:12
-
14:00
-
13:47
-
13:35
-
13:17
-
13:07
-
13:04
-
12:51
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
11:56
-
11:45
-
11:28
-
11:16
-
11:14
-
10:48
-
10:41
-
10:27
-
10:20
-
10:11