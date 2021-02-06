Алексей Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Серии А с «Торино»

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Торино» на матч 21-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Торино».
«Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Паломино, Руджери, де Рон, Пессина, Гозенс, Малиновский, Иличич, Муриэль.
«Торино»: Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Бремер, Синго, Лукич, Мандрагора, Ринкон, Мурру, Дзадза, Белотти.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Франческо Фурно. Ассистенты — Маттео Пассери и Родольфо Ди Вуоло. Резервный рефери — Даниэле Довери.
«Аталанта» в 20 встречах набрала 36 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Торино» (15) — на 17-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (47).
- 6 февраля 2021
-
16:18
-
16:16
-
16:14
-
16:07
-
15:56
-
15:54
-
15:53
-
15:37
-
15:35
-
15:14
-
15:00
-
14:52
-
14:34
-
14:22
-
14:12
-
14:00
-
13:47
-
13:35
-
13:17
-
13:07
-
13:04
-
12:51
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
11:56
-
11:45
-
11:28
-
11:16
-
11:14
-
10:48
-
10:41
-
10:27
-
10:20
-
10:11