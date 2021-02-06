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Алексей Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Серии А с «Торино»

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Торино» на матч 21-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Торино».



«Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Паломино, Руджери, де Рон, Пессина, Гозенс, Малиновский, Иличич, Муриэль.



«Торино»: Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Бремер, Синго, Лукич, Мандрагора, Ринкон, Мурру, Дзадза, Белотти.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Франческо Фурно. Ассистенты — Маттео Пассери и Родольфо Ди Вуоло. Резервный рефери — Даниэле Довери.

«Аталанта» в 20 встречах набрала 36 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Торино» (15) — на 17-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (47).