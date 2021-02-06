Гол на 74-й секунде матча позволил «Астон Вилле» второй раз за сезон обыграть «Арсенал»

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» завершился стартовый матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Арсенал». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.



Счёт был открыт на 2-й минуте матча. Защитник «канониров» Седрик ошибся в передаче возле своей штрафной. Вингер хозяев Бертран Траоре, перехватив мяч, дошёл до лицевой, прострелил в центр на нападающего Олли Уоткинса, и тот ударом в касание отправил мяч точно в сетку ворот.

Видео гола Олли Уоткинса на 74-й секунде матча с «Арсеналом»

«Канониры» потерпели второе поражение подряд. В матче 22-го тура подопечные Микеля Артеты уступили «Вулверхэмптон Уондерерс» (1:2).



«Астон Вилла» в 21 матче набрала 35 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лондонский «Арсенал» (31) — на 10-м месте.



Матч первого круга «Арсенал» — «Астон Вилла» состоялся 8 ноября 2020 года и завершился победой бирмингемцев со счётом 3:0.