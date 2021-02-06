Жирков: настроение в раздевалке после разгрома от Сербии было сравнимо с Марибором-2009

Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал, как национальная команда пережила последние проигрыши, в том числе и матч со сборной Сербии (0:5).

«Пережили тяжело. Черчесов был очень жёстким после матча? И в перерыве тоже. Вообще, настроение в раздевалке можно было сравнить с Марибором-2009, когда тебе словно по голове дали. Даже в самолете на обратном пути все молчали. Что-то такое продолжало висеть. Правда, потом, после жеребьёвки квалификации ЧМ-2022, Станислав Саламович в каком-то интервью сказал, мол, всё нормально, могли и на Германию попасть, а так, заняли в Лиге наций второе место и отборочная группа оказалась нормальной», — приводит слова Жиркова пресс-служба «Зенита».

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.