Защитник «Зенита» Прохин близок к переходу в «Сочи»

Защитник «Зенита» Данила Прохин близок к переходу в «Сочи» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

В нынешнем сезоне Прохин провёл пять матчей в Российской Премьер-Лиге и два матча в Лиге чемпионов.

Первую часть сезона РПЛ «Сочи» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице, в 19 матчах набрав 33 очка. Сезон во внутреннем чемпионате южане возобновят домашним матчем с тульским «Арсеналом» 27 февраля.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщал, что петербургский клуб ведёт переговоры с клубом, желающим взять в аренду голкипера Александра Васютина. До этого сообщалось, что Васютиным интересуется шведский «Юргорден», который планирует арендовать Васютина до конца 2021 года.