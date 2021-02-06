Хазенхюттль — о матче с «Ньюкаслом»: сегодня мы пропускали дешёвые голы

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (2:3).
«Сегодня мы пропускали дешёвые голы — так нельзя защищаться в английской Премьер-лиге. Очень трудно вернуться в игру после подобных действий в обороне. Мы забили дважды и пытались сделать это как минимум ещё раз, но когда вы так защищаетесь, то очень трудно набирать очки. Мы слишком легко давали сопернику забивать голы.
Мы должны вернуться к той организованности на поле, которую показывали в начале сезона. Каждый опасный момент «Ньюкасла» привёл к пропущенному мячу, а это уже слишком. В общем, мы должны вернуться к тому, что было раньше. Быть последовательным в течение 38 матчей — это разница между хорошей командой и той, которая хочет быть хорошей.
У нас сейчас нет тренировок, только игры, игры, игры. Забивать голы — не самая большая проблема, но мы слишком много пропускаем», — цитирует австрийца BBC.
Видео шикарного удара со штрафного в исполнении Джеймса Уорд-Прауса в матче «Ньюкасл» — «Саутгемптон»
«Ньюкасл» набрал в 23 матчах 25 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 12-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.
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