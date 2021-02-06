«Урал» подшутил над арбитром, который показал жест VAR в товарищеском матче. Видео

Пресс-служба «Урала» подшутила над арбитром, который показал руками прямоугольник, обозначающий жест VAR, в товарищеском матче с Рижской футбольной школой (2:2).
«Уникальный случай. Впервые система VAR была использована в товарищеском матче на сборах», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Видео можно посмотреть в «твиттере» екатеринбуржцев.
Голы у «Урала» во встрече с Рижской футбольной школой забили Рамазан Гаджимурадов и Павел Погребняк (с пенальти).
«Урал» набрал в 19 матчах 21 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят московские команды ЦСКА (37) и «Спартак» (35). В первом матче после перерыва «Урал» сыграет с «Уфой». Встреча 1/8 финала Кубка России состоится 20 февраля.
- 6 февраля 2021
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