Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Рому» и выйти на третье место в Серии А

В матче 21-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Рому». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:0.

На 13-й минуте счёт открыл Криштиану Роналду — Альваро Мората отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной, и португалец ударом в касание, низом, отправил мяч в угол ворот. На 70-й минуте «Ювентус» увеличил преимущество — Куадрадо исполнил классную передачу низом на правый край чужой штрафной, где Кулушевски остался без присмотра и прострелил низом во вратарскую, откуда Рожер Ибаньес срезал мяч в свои ворота.

«Ювентус» набрал в 20 матчах 42 очка и поднялся на третье место в итальянской Серии А. «Рома» (40) опустилась на четвёртое место, при этом команда Паулу Фонсеки сыграла 21 матч.