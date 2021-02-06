«Вест Бромвич» рискует упустить экс-форварда ЦСКА Мусу из-за недостатка финансов

Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса может не перейти в «Вест Бромвич Альбион» из-за финансового положения английского клуба, сообщает Daily Mail.

По информации издания, после напряжённого трансферного окна у «Вест Бромвича» может не хватить средств для подписания 28-летнего нигерийца. Мусу, который является свободным агентом, хотят подписать также «Бёрнли», «Саутгемптон» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

Зимой состав «Вест Бромвича» пополнили шесть игроков, четверо из них перешли на правах аренды.

Сообщалось, что Муса станет игроком «Вест Бромвича». Стороны хотели заключить краткосрочное соглашение, возможность пролонгации которого будет обсуждаться летом.



Напомним, у Мусы есть опыт игры в АПЛ за «Лестер Сити», куда игрок перешёл из ЦСКА в 2016 году. Последним клубом нигерийца был саудовский «Аль-Наср», в составе которого он провёл 57 матчей, забил 11 мячей и отдал 14 результативных передач. Transfermarkt оценивает Ахмеда в € 6 млн. Ранее форварда связывали с «Галатасараем», но переход так и не состоялся.