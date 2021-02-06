Директор «Атлетико Минейро»: Фернандиньо предложили стать ассистентом Гвардиолы

Директор «Атлетико Минейро» Родриго Каэтано прокомментировал информацию о возможном подписании хавбека «Манчестер Сити» Фернандиньо, чей контракт истекает летом.
«Сейчас вокруг Фернандиньо крутится много слухов из-за того, что его контракт подходит к завершению. Он в «Манчестер Сити» является ориентиром не только на поле, но и за его пределами.
Я не знаю, в курсе ли вы, но у него даже есть предложение стать ассистентом Хосепа Гвардиолы.
Фернандиньо очень интересен нам, и мы с удовольствием подписали бы его, но сейчас переговоров с ним или его агентом мы не ведём», — цитирует Каэтано Goal.com.
Фернандиньо является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе». В 2013 году бразилец перешёл в «Манчестер Сити» из донецкого «Шахтёра». «Горожане» заплатили за этот переход € 40 млн.
В нынешнем сезоне 35-летний бразилец провёл 10 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «Манчестер Сити» действует до 30 июня 2021 года.
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