Поль Погба получил травму в матче «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит заключительный матч субботней программы 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Идёт 42-я минута матча, счёт 1:0 в пользу манкунианцев.



На 37-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в безобидной ситуации получил травму. Француз отдавал передачу назад и сразу после того, как избавился от мяча, присел на газон и попросил замену. Вместо него на поле появился бразильский полузащитник хозяев Фред.



Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 22 матчах набрали 44 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (36) — на 7-м месте. У подопечных Карло Анчелотти два матча в запасе.