Поль Погба получил травму в матче «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит заключительный матч субботней программы 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Идёт 42-я минута матча, счёт 1:0 в пользу манкунианцев.
На 37-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в безобидной ситуации получил травму. Француз отдавал передачу назад и сразу после того, как избавился от мяча, присел на газон и попросил замену. Вместо него на поле появился бразильский полузащитник хозяев Фред.
Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 22 матчах набрали 44 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (36) — на 7-м месте. У подопечных Карло Анчелотти два матча в запасе.
Рекомендуем вам
- 6 февраля 2021
-
23:44
-
23:36
-
23:31
-
23:30
-
23:10
-
23:08
-
23:04
-
23:04
-
22:51
-
22:47
-
22:43
-
22:31
-
22:26
-
22:26
-
22:11
-
22:04
-
22:01
-
21:53
-
21:42
-
21:35
-
21:35
-
21:25
-
21:21
-
21:06
-
20:55
-
20:55
-
20:51
-
20:41
-
20:20
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:58
-
19:50
-
19:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам