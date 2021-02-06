«Хорошая работа, парни». Роналду прокомментировал победу над «Ромой»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (2:0).
«Рад забить и помочь команде в игре с сильным соперником! Три важных очка! Хорошая работа, парни», — написал Роналду на своей странице в «Инстаграме».
В матче 21-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Рому». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:0.
На 13-й минуте счёт открыл Криштиану Роналду — Альваро Мората отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной, и португалец ударом в касание, низом, отправил мяч в угол ворот. На 70-й минуте «Ювентус» увеличил преимущество — Куадрадо исполнил классную передачу низом на правый край чужой штрафной, где Кулушевски остался без присмотра и прострелил низом во вратарскую, откуда Рожер Ибаньес срезал мяч в свои ворота.
- 6 февраля 2021
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