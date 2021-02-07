«Теперь ты станешь вечным для всех нас». «Годой-Крус» — о трагической смерти форварда
Пресс-служба аргентинского клуба «Годой-Крус» почтила память уругвайского нападающего Сантьяго Гарсии. Ранее 30-летний футболист был найден мёртвым в собственном доме.
«Ты был героем, бомбардиром, другом и членом семьи. Теперь ты станешь вечным для всех нас. Большое спасибо за ту радость, которую ты приносил болельщикам. Покойся с миром», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Годой-Круса» в «Твиттере».
Гарсия — лучший бомбардир в истории «Годой-Круса». Он забил 51 гол в элитном дивизионе Аргентины. Ранее форвард выступал за «Ривер Плейт», Атлетико Паранаэнсе" и другие команды. В 2009 году в составе молодёжной сборной Уругвая Гарсия занял третье место на молодёжном чемпионате Южной Америки.
Рекомендуем вам
- 7 февраля 2021
-
10:27
-
10:23
-
10:06
-
10:02
-
09:56
-
09:52
-
09:43
-
09:43
-
09:30
-
09:28
-
09:15
-
09:13
-
07:47
-
06:16
-
04:33
-
04:11
-
02:57
-
02:37
-
01:59
-
01:00
-
00:57
-
00:56
-
00:36
-
00:10
-
00:03
- 6 февраля 2021
-
23:44
-
23:36
-
23:31
-
23:30
-
23:10
-
23:08
-
23:04
-
23:04
-
22:51
-
22:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам