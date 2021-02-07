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«Теперь ты станешь вечным для всех нас». «Годой-Крус» — о трагической смерти форварда

«Теперь ты станешь вечным для всех нас». «Годой-Крус» — о трагической смерти форварда
Футбол / Южная Америка 0

Пресс-служба аргентинского клуба «Годой-Крус» почтила память уругвайского нападающего Сантьяго Гарсии. Ранее 30-летний футболист был найден мёртвым в собственном доме.

«Ты был героем, бомбардиром, другом и членом семьи. Теперь ты станешь вечным для всех нас. Большое спасибо за ту радость, которую ты приносил болельщикам. Покойся с миром», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Годой-Круса» в «Твиттере».

Гарсия — лучший бомбардир в истории «Годой-Круса». Он забил 51 гол в элитном дивизионе Аргентины. Ранее форвард выступал за «Ривер Плейт», Атлетико Паранаэнсе" и другие команды. В 2009 году в составе молодёжной сборной Уругвая Гарсия занял третье место на молодёжном чемпионате Южной Америки.

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