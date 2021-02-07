«Тоттенхэм» — «Вест Бромвич»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

Сегодня, 7 февраля, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тоттенхэм» — «Вест Бромвич».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Ассистенты — Гарри Леннард и Марк Скоулз. Резервный рефери — Ли Мэйсон.
«Тоттенхэм Хотспур» в 21 встрече набрал 33 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (12) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (47).
Матч первого круга «Вест Бромвич» — «Тоттенхэм» состоялся 8 ноября 2020 года и завершился победой «шпор» со счётом 1:0.
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