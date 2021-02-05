Моуринью — журналистке на вопрос про Бэйла: вы не заслуживаете ответа

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью резко ответил на вопрос после домашнего матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Челси».



«Шпоры» пропустили гол с пенальти в середине первого тайма, за оставшееся время так и не сумели ответить сопернику и потерпели поражение со счётом 0:1. Арендованный у мадридского «Реала» нападающий Гарет Бэйл провёл всю встречу на скамейке запасных.



На послематчевом интервью журналистка Элисон Бендер спросила у Моуринью, почему он так и не выпустил валлийца на поле. Португалец остался недоволен услышанным.



«Хороший вопрос, но вы не заслуживаете ответа», — приводит слова Жозе журналистка в своём «твиттере».

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Челси»:

«Тоттенхэм», набрав 33 очка в 21 матче, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (36) располагается на шестой строчке.