Гарри Кейн восстановился после травмы и начал матч с «Вест Бромвичем» в старте

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн восстановился после травмы и начал матч 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион» в стартовом составе.

Кейн получил травму в центральном матче 20-го тура АПЛ с «Ливерпулем», который прошёл в Лондоне и завершился победой мерсисайдцев со счётом 3:1. Кейн травмировался во время первого тайма и в перерыве был заменён. У англичанина была диагностирована травма лодыжки.

В АПЛ сезона-2020/2021 Гарри Кейн провёл 19 матчей, забил 12 мячей и совершил 11 результативных передач. «Тоттенхэм», набрав 33 очка в 21 матче, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером является «Манчестер Сити», в 21 встрече набравший 47 очков.