«Сампдория» избежала поражения в матче с «Беневенто»
В матче 21-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Беневенто» принимал «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Чиро „Вигорито“ в Беневенто и завершилась вничью со счётом 1:1.
На 55-й минуте встречи счёт открыл нападающий „Беневенто“ Джанлука Капрари. Результативную передачу отдал защитник Федерико Барба. На 80-й минуте форвард „Сампдории“ Бальде Кейта сравнял счёт, забив гол с передачи полузащитника Миккеля Дамсгора.
»Сампдория" в 21 матче набрала 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Беневенто» (23) — на 12-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (47). В тройку лидеров входят «Милан» (46) и туринский «Ювентус» (42).
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