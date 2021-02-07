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«Сампдория» избежала поражения в матче с «Беневенто»

«Сампдория» избежала поражения в матче с «Беневенто»
Футбол / Италия 0

В матче 21-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Беневенто» принимал «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Чиро „Вигорито“ в Беневенто и завершилась вничью со счётом 1:1.

На 55-й минуте встречи счёт открыл нападающий „Беневенто“ Джанлука Капрари. Результативную передачу отдал защитник Федерико Барба. На 80-й минуте форвард „Сампдории“ Бальде Кейта сравнял счёт, забив гол с передачи полузащитника Миккеля Дамсгора.

»Сампдория" в 21 матче набрала 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Беневенто» (23) — на 12-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (47). В тройку лидеров входят «Милан» (46) и туринский «Ювентус» (42).

Италия - Серия А. 21-й тур
07 февраля 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Беневенто
Беневенто
Окончен
1 : 1
Сампдория
Генуя
1:0 Капрари – 55'   1:1 Кейта – 80'
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