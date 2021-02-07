У «Тоттенхэма» впервые в матче АПЛ на поле появился 16-летний футболист

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоялся матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча завершилась победой лондонцев со счётом 2:0.



На 93-й минуте матча вместо нападающего Сон Хын Мина на поле вышел его коллега по амплуа Дейн Скарлетт. На момент появления на поле возраст англичанина составлял 16 лет и 320 дней. Скарлетт стал первым футболистом в истории «шпор», вышедшим в матче АПЛ в 16-летнем возрасте, сообщает Opta Sport.



Юноша является воспитанником академии «Тоттенхэма».



«Тоттенхэм Хотспур» в 22 матчах набрал 36 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (12) — на предпоследнем, 19-м месте.

«Тоттенхэм» обыграл «Вест Бромвич» и прервал трёхматчевую серию поражений в АПЛ