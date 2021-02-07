Сульшер: очень раз за Лингарда. Он может попасть в сборную Англии на Евро-2020

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал игру полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Джесси Лингарда, выступающего за «молотобойцев» на правах аренды из «МЮ».
«Я очень рад за Джесси. Когда мы отпустили его в аренду, то не сомневались, что поступили правильно, ведь Лингард был максимально профессионален и он постоянно трудился. У него прекрасный характер. Мне было сложно постоянно не включать его в заявку. Но я всегда говорил ему: «Когда получишь шанс, будь готов. Если не здесь, то в другом месте ты точно найдёшь себя».
Все видели, в какой он форме. Он прекрасно готов. Я очень им доволен. Надеюсь, он продолжит двигаться в том же направлении. Может, он задаст Гарету Саутгейту сложную задачку, когда он будет выбирать состав сборной Англии на Евро-2020. Если Лингард сохранит эту форму, Гарет может вызвать его в сборную.
За место в составе сборной Англии идёт серьёзная борьба. Почему там не должен оказаться Джесси, если он будет в такой же форме? Если он так и будет играть, то прекрасно проявит себя в «Вест Хэме» и вернётся в состав сборной Англии. Надеюсь, он сможет вернуться на свой высокий уровень», – цитирует Сульшера Goal.com.
В дебютном матче в составе «Вест Хэм Юнайтед» Джесси Лингард забил два мяча в ворота «Астон Виллы» (3:1). В лондонской команде 28-летний англичанин останется до конца сезона-2020/2021. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» действует до 30 июня 2022 года.
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