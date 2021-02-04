Джесси Лингард прокомментировал свой результативный дебют за «Вест Хэм»

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джесси Лингард прокомментировал свой дебют за «молотобойцев» в матче 22-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:1). В этом матче 28-летний англичанин отметился дублем.



«Я улыбался перед матчем и во время самого матча. Я просто люблю футбол и люблю играть. Я уже давно не выходил на поле. Мне понравились эмоции от матча, и это помогло забить два гола и, что самое важное, набрать нашей команде важные три очка. Вся команда упорно работала, чтобы добиться положительного результата. Сейчас мы сосредоточены на следующей встрече — с «Фулхэмом».



Вся команда прекрасно меня приняла, и во многом поэтому я быстро освоился в коллективе. В составе «Вест Хэма» есть футболисты, которых я знал до перехода к «молотобойцам». Одним из таких игроков был Майкл Антонио. На тренировках я быстро нашёл связь с ним, и это сильно помогло нам в матче с «Астон Виллой». В матче с бирмингемцами мы показали, что являемся сплочённым коллективом, способным на многое», — приводит слова Лингарда официальный сайт «молотобойцев».

Дебютный гол Лингарда в составе «Вест Хэм Юнайтед»

30 января Джесси Лингард перешёл из «Манчестер Юнайтед» в аренду в «Вест Хэм» на оставшуюся часть сезона-2020/2021.



«Вест Хэм Юнайтед», сыграв 22 матча, набрал 38 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.