Джесси Лингард прокомментировал свой результативный дебют за «Вест Хэм»

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джесси Лингард прокомментировал свой дебют за «молотобойцев» в матче 22-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:1). В этом матче 28-летний англичанин отметился дублем.
«Я улыбался перед матчем и во время самого матча. Я просто люблю футбол и люблю играть. Я уже давно не выходил на поле. Мне понравились эмоции от матча, и это помогло забить два гола и, что самое важное, набрать нашей команде важные три очка. Вся команда упорно работала, чтобы добиться положительного результата. Сейчас мы сосредоточены на следующей встрече — с «Фулхэмом».
Вся команда прекрасно меня приняла, и во многом поэтому я быстро освоился в коллективе. В составе «Вест Хэма» есть футболисты, которых я знал до перехода к «молотобойцам». Одним из таких игроков был Майкл Антонио. На тренировках я быстро нашёл связь с ним, и это сильно помогло нам в матче с «Астон Виллой». В матче с бирмингемцами мы показали, что являемся сплочённым коллективом, способным на многое», — приводит слова Лингарда официальный сайт «молотобойцев».
Дебютный гол Лингарда в составе «Вест Хэм Юнайтед»
30 января Джесси Лингард перешёл из «Манчестер Юнайтед» в аренду в «Вест Хэм» на оставшуюся часть сезона-2020/2021.
«Вест Хэм Юнайтед», сыграв 22 матча, набрал 38 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
- 4 февраля 2021
-
23:19
-
23:11
-
22:57
-
22:42
-
22:28
-
22:23
-
22:12
-
22:11
-
22:06
-
22:02
-
21:48
-
21:39
-
21:34
-
21:23
-
21:12
-
21:08
-
20:54
-
20:53
-
20:36
-
20:25
-
20:18
-
20:10
-
19:56
-
19:41
-
19:35
-
19:30
-
19:17
-
19:15
-
19:12
-
19:03
-
18:49
-
18:48
-
18:29
-
18:23
-
18:13