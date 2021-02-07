«Милан» разгромил последнюю команду Серии А и вернулся на первое место

В матче 21-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл последнюю команду чемпионата «Кротоне». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:0.
В первом тайме на стороне «Милана» не было существенного игрового преимущества, но более высокий исполнительский класс материализовался в гол Златана Ибрагимовича на 30-й минуте. На второй тайм «россонери» вышли более заряжёнными, что позволило им укрепить перевес в счёте. Так, на 64-й минуте Ибрагимович записал на свой счёт дубль. А на 69-й и 70-й минутах дважды сыграла связка Хакана Чалханоглу и Анте Ребича — первый отдал две результативные передачи, а второй забил два гола.
Уверенная победа над главным аутсайдером Серии А позволила «Милану» вернуться на первое место в турнирной таблице чемпионата. Сейчас в активе «россонери» 49 очков, а у их ближайшего преследователя «Интера» 47 очков.
- 7 февраля 2021
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