«Атлетик» упустил победу над «Валенсией»
В матче 22-го тура испанской Примеры «Атлетик» Бильбао сыграл вничью с «Валенсией». Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счётом 1:1.
На 43-й минуте счёт открыли футболисты «Атлетика» благодаря автоголу защитника Уго Гильямона, который отправил мяч в свои ворота после прострела Морсильо. Во втором тайме «Валенсия» сравняла счёт — гол забил защитник Габриэл Паулиста, ему ассистировал Карлос Солер.
Российский полузащитник Денис Черышев участия в матче не принимал.
«Атлетик» в 21 матче набрал 25 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (24) располагается на 12-м месте, команда провела 22 матча. Лидером соревнований является «Атлетико» (48).
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