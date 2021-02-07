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«Атлетик» упустил победу над «Валенсией»

«Атлетик» упустил победу над «Валенсией»
Футбол / Испания 0

В матче 22-го тура испанской Примеры «Атлетик» Бильбао сыграл вничью с «Валенсией». Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счётом 1:1.

На 43-й минуте счёт открыли футболисты «Атлетика» благодаря автоголу защитника Уго Гильямона, который отправил мяч в свои ворота после прострела Морсильо. Во втором тайме «Валенсия» сравняла счёт — гол забил защитник Габриэл Паулиста, ему ассистировал Карлос Солер.

Российский полузащитник Денис Черышев участия в матче не принимал.

«Атлетик» в 21 матче набрал 25 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (24) располагается на 12-м месте, команда провела 22 матча. Лидером соревнований является «Атлетико» (48).

Испания - Примера. 22-й тур
07 февраля 2021, воскресенье. 18:15 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Гильямон – 43' (автогол)   1:1 Паулиста – 65'
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