Ордец: перед «Реалом» Луческу спросил: «У тебя сердце стучит или уже умер?»

Защитник московского «Динамо» Иван Ордец рассказал, как бывший главный тренер «Шахтёра» Мирча Луческу подбадривал игроков перед важными матчами.

«3:4 с «Реалом»– cамый безумный матч с «Шахтёром»? Самая классная игра была с «Ман Сити» дома (2:1). У нас всё получалось, мы полностью выполнили требования тренера – и за счёт этого добились положительного результата. «Реал», конечно, тоже запомнился. Тот «Реал» бомбил всех, Лигу чемпионов взял.



У Мадрида тогда трёх-четырёх звёзд не было, во главе с Рамосом. Варан сломался минуте на 15-й. Но были Криштиану, Бэйл, Модрич, Карвахаль. Мы неважно начали – после быстрого гола всё разломалось. На выезде, кстати, было больше шансов победить, чем во Львове. Я там сидел на замене, переживал. «Шахтёр» очень хорошо играл, но судья убил: за попадание мяча Срне в спину дал пенальти.



Мне тяжелее было с Бэйлом, чем с Криштиану. Был момент в центре поля: он мяч отпустил далеко, и я вроде уже успевал в подкате выбить, а он носочком его проткнул и дальше побежал. Очень быстрый! А я совсем неопытным был. Луческу перед игрой спросил: «У тебя хоть сердце стучит или уже умер?».



Он меня так подбодрить хотел, снять напряжение. Бывают моменты: настраиваешься, переживаешь, а тренер тебя подковырнёт, уколет вопросом или шуткой – и ты сразу раскрепощаешься. Это умение у Луческу есть. Очень он мне помог своей подколкой. Мы спокойно играли, 3:4 закончили, но могли даже ничейку сделать», — сказал Ордец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



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