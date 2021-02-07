«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» и упрочил лидерство в АПЛ

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершился центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». «Горожане» разгромили хозяев со счётом 4:1.



На 36-й минуте судья назначил пенальти в ворота мерсисайдцев. Одиннадцатиметровый пошёл исполнять Илкай Гюндоган и пробил выше ворот, защищаемых Алисоном Бекером.

Видео нереализованного пенальти

Через четыре минуты после перерыва полузащитник гостей Филип Фоден из пределов штрафной пробил в ближний угол — вратарь мерсисайдцев Алисон отразил удар перед собой, а первым на добивании оказался Илкай Гюндоган, пославший мяч под перекладину.

Видео гол Илкая Гюндогана

На 62-й минуте защитник гостей Рубен Диаш упустил мяч у своей штрафной, позволив нападающему мерсисайдцев Мохамеду Салаху его перехватить, а затем зацепил Мохамеда уже внутри штрафной, и тот упал на газон — судья незамедлительно указал на точку. Пенальти уверенно реализовал сам египтянин.

Видео гола Мохамеда Салаха

На 73-й минуте полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган второй раз в матче удачно сыграл на добивании и послал мяч уже в пустые ворота.

Видео второго гола Илкая Гюндогана в матче

Ещё через три минуты Алисон, пытаясь выбить мяч, отдал его полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве. Португалец мягко навесил мяч над голкипером на Рахима Стерлинга, которому никто не мешал переправить мяч в пустой угол.

Видео гола Рахима Стерлинга

На 83-й минуте Филип Фоден вошёл с мячом в штрафную с правого фланга и мощно пробил с левой ноги в ближний угол — мяч пролетел мимо рук Алисона и оказался в сетке.

Видео гола Филипа Фодена

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 22 матчах набрали 50 очков и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте. У «горожан» один матч в запасе.