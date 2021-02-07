«Забил несколько мячей». Ибрагимович — о 500-м голе на клубном уровне

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал 500-й гол на клубном уровне.

«500 голов? Это означает, что я забил несколько голов в своей карьере. Важно продолжать и помогать команде наилучшим образом. Моя работа — забивать голы и создавать голевые моменты», — цитирует Ибрагимовича Sky Sport Italia.

В матче с «Кротоне» (4:0) Ибрагимович оформил дубль, забив 500-й и 501-й голы на клубном уровне.

В период с 1999 по 2001 год Ибрагимович забил 18 голов за шведский «Мальмё», затем перешёл в амстердамский «Аякс», где забил 48 мячей. В 2004 году он переехал в Италию и забил 26 голов в двух сезонах, выступая за туринский «Ювентус». На счету Ибрагимовича также 66 мячей в футболке «Интера», 22 — за «Барселону», 156 — за «ПСЖ», 29 — за «Манчестер Юнайтед», 53 — за «Лос-Анджелес Гэлакси». В составе «Милана» шведский форвард забил 83 мяча.