«Ливерпуль» пропустил 4 гола на «Энфилде» в АПЛ впервые после покера Аршавина

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». «Горожане» разгромили хозяев со счётом 4:1.
Как сообщает Squawka Football на своей странице в «Твиттере», Манчестер Сити" — первая команда с 2009 года, забившая 4 гола «Ливерпулю» в матче английской Премьер-лиге на «Энфилде». В предыдущий раз это случилось 21 апреля 2009 года, когда российский нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин оформил покер в матче 33-го тура АПЛ сезона-2008/2009.
Фотографию можно увидеть на странице Squawka Football в "Твиттере".
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 22 матчах набрали 50 очков и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте. У «горожан» один матч в запасе.
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