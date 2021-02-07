«Барселона» объявила состав на матч с «Бетисом». Месси — в запасе

В матче 22-го тура испанского чемпионата «Бетис» примет на своём поле «Барселону». Встреча пройдёт на севильском стадионе «Бенито Вильямарин», её начало запланировано на 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча

Стали известны стартовые составы команд. Из интересных моментов — Лионель Месси начнёт матч на скамейке запасных.

«Бетис»: Роблес, Морено, Руис, Манди, Эмерсон, Гуардадо, Акуоку, Хуанми, Фекир, Руибаль Гарсия, Иглесиас.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Лангле, Араухо, Гарсия, Пуч, Бускетс, Пьянич, Дембеле, Брайтвайт, Гризманн.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси разъярён обнародованием данных своего контракта с сине-гранатовыми и хочет покинуть клуб. Игрок считает, что в стане каталонцев его кто-то подло предал.